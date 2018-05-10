Meteorolojiden son dakika yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yurdun güneydoğu kesimlerinde kurak geçen nisandan sonra mayısta yağışlı havanın etkili olduğu ve yer yer kuvvetli yağışlar görüldüğü belirtildi.
BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te yarın ve hafta sonu sağanak ve gök gürültülü sağanağın devam edeceği kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.
METEOROLOJİ VATANDAŞLARI UYARDI
Açıklamada, yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
METEOROLİJİDEN ANTALYA İÇİN UYARI
Yapılan son değerlendirmelere ve Antalya radarından alınan son bilgilere göre önümüzdeki 6 saatlik periyotta Antalya şehir merkezi, Kemer, Elmalı , Korkuteli , İbradı , Akseki Gündoğmuş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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