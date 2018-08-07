Meteoroloji'den taşkın uyarısı

İstanbul DHA - METEOROLOJİ, Orta ve Doğu Karadeniz için taşkın uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden özellikle Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba,Terme, Ayvacık, Salıpazarı), Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri için uyarıda bulunuldu.
Meteorolojiden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bu gece Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde başlayacak yağışların, özellikle sabah erken saatlerden itibaren (saat 06.00) Samsun il merkezi ve batısı ile Trabzon'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Ayvacık, Salıpazarı), Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (76 kg/metrekare ve üzeri) gerçekleşmesi ve bölgede yağışların Perşembe günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Söz konusu bölgede son günlerde meydana gelen yağışlar da dikkate alındığında heyelan, sel ve taşkın riskinin artması sebebiyle; köprü, menfez vb. yapılarda, yan kolların birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalar ile kuru dere yataklarında meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması gerekmektedir"
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