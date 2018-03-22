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Meteorolojiden "toz taşınımı" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 08:21 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi'nin batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji Marmara Bölgesi'nin batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, saat 13.00'e kadar Marmara Bölgesi'nin batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma, yer yer hafif çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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Meteoroloji toz taşınımı

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