Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiği bildirildi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın gece saatlerine kadar orta kuvvette toz taşınımı bekleniyor.
Açıklamada, hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.
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