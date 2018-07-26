HABER

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:32 | Son Güncelleme

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısı yapıldı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1-3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen 5 ilde, rüzgarların güney ve güneydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Söz konusu illerde, güney ve güneydoğudan esecek rüzgarlarla toz taşınımı beklendiğinden, oluşabilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerin tedbirli olması istendi.

PARTNERÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandıÜnlü tenisçi ve milyoner sevgilisi çok fena yakalandı
Cezalarını okulları boyayarak çekiyorlarCezalarını okulları boyayarak çekiyorlar
Baba, gelinini aldatan oğluna dehşeti yaşattı!Baba, gelinini aldatan oğluna dehşeti yaşattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya Meteoroloji tahmin toz taşınımı uyarı

En Çok Okunan Haberler

Alexandra Sabuncu olayında şok tanık ifadesi: 3 erkek kaçtı!

Alexandra Sabuncu olayında şok tanık ifadesi: 3 erkek kaçtı!

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı!

İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı!

Düğünde dehşet! Havai fişek elinde patladı

Düğünde dehşet! Havai fişek elinde patladı

Tartıştığı akrabasının kulağını kopardı

Tartıştığı akrabasının kulağını kopardı

Adnan Oktar grubunun kadın doğum uzmanı Hüsnü Erel Aksoy eski başhekim çıktı

Adnan Oktar grubunun kadın doğum uzmanı Hüsnü Erel Aksoy eski başhekim çıktı

Baba, gelinini aldatan oğluna dehşeti yaşattı!

Baba, gelinini aldatan oğluna dehşeti yaşattı!

15 yaşındaki Edanur 1 haftadır kayıp!

15 yaşındaki Edanur 1 haftadır kayıp!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.