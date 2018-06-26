Meteorolojiden Trakya için sağanak uyarısı

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri için gök gürültülü ve çok kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

