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Meteoroloji'den üç il için yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 13:36 | Son Güncelleme

Balıkesir, Bilecik ve Bursa'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Balıkesir, Bilecik ve Bursa'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir, Bilecik ve Bursa'da beklenen gök gürültülü yağışların 13.00-19.00 saatlerinde yer yer kuvvetli (15-30 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bilecik ve Bursa gök gürültülü sağanak

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