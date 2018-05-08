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Meteorolojiden üç ilçe için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 15:21 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Oğuzeli ve Nizip ile Şanlıurfa'nın Akçakale ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Gaziantep'in Oğuzeli ve Nizip ile Şanlıurfa'nın Akçakale ilçeleri çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'in Oğuzeli ve Nizip ilçeleri çevresinde iki saat boyunca kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi çevresinde ise iki saat boyunca kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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Gaziantep kuvvetli sağanak gök gürültülü sağanak Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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