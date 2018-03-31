Meteorolojiden yağış uyarısı

Türkiye'nin, yarın öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün ve yarın öğle saatlerine kadar yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı bölgelerinin çok bulutlu geçmesi, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri ve üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin yarın öğle saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin etkisine gireceği ve Trakya kesimi, Çanakkale, İstanbul'un Avrupa yakası ile Balıkesir'in kuzey, batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın rüzgarın şiddetini artırarak Marmara'nın doğusu ve İç Ege'de kuvvetli, Trakya kesimi ve kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

- Yağış ve fırtına

2 Nisan Pazartesi günü yağışların yurdun kuzey ve iç kesimlerine yayılacağı, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman dışında), Karadeniz ile Balıkesir, Denizli, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.