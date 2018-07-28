Meteorolojiden yağışlı hava uyarısı

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz Bölgesi'nin yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleriyle Adana'nın iç kesimlerinin kısa süreli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz Bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleriyle Adana'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı belirtiliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

- Bölgelere göre hava durumu

Karadeniz Bölgesinde yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-1,5 metre olacak.