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Meteorolojiden yağışlı hava uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 15:37 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz Bölgesi, yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak - Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleriyle Adana'nın iç kesimlerinin kısa süreli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz Bölgesi'nin yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleriyle Adana'nın iç kesimlerinin kısa süreli, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz Bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye çevreleriyle Adana'nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı belirtiliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

- Bölgelere göre hava durumu

Karadeniz Bölgesinde yarın hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-1,5 metre olacak.

Marmara'da havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 2-4, akşam 5 kuvvetinde esmesi, dalga boyunun yer yer 1,5 metreyi bulması öngörülüyor.

Ege Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu olacağı, kuzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3-5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-2 metreyi bulacak.

Akdeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, İskenderun Körfezi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgar, batı ve güneybatıdan 3-5, Antalya Körfezi'nde sabah ve akşam doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek. Dalga boyu yer yer 1-2 metreye ulaşacak.

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