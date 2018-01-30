Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Ocak ayının son günlerini yaşarken, yurdun batı ve güney kıyıları bahardan kalma günler yaşıyor. Meteoroloji’nin son dakika haberlerine göre hava sıcaklıkları birkaç gün daha artmaya devam edecek ancak cuma günü yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor. Cuma gününden itibaren batıdan giriş yapacak yağışlı hava hafta sonu yurdun önemli bölümünü etkisi altına alacak. Cuma gününe kadar artacak sıcaklıklar cumartesi günüyle beraber adım adım düşecek.

HAFTA SONU YAĞMUR ARDINDAN KAR GELİYOR…

Sözcü'nün haberine göre, güneşli geçen haftanın ardından hafta sonu planı yapan vatandaşları üzecek haberler geldi. Hafta sonu yağmur geliyor, yağmurun ardından düşecek hava sıcaklıkları 3 Şubat’tan itibaren düşüşünü hızlandıracak. Kar için ise yurdun batı kesimleri bir süre daha bekleyecek…

KAR NE ZAMAN GELECEK?

Özellikle İstanbul’da özlemle beklenen kar yağışı için bir süre daha var gibi görünüyor. Küresel tahmin sistemlerine göre beklenen kar yağışının 8-9 Şubat tarihlerinde yurda giriş yapacak olan yeni bir soğuk hava dalgasıyla gelebileceği öngörülüyor.