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Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 09:15 | Son Güncelleme

Kar haberlerinin peş peşe geldiği haftanın ardından güneşli bir havanın hakim olduğu günlere geçiş yaptık. Son dakika haberlerine göre tüm hafta güneşli seyreden hava cuma günü gelecek yağışlı hava dalgasıyla aniden değişecek. Yurdun batısından itibaren gelmeye başlayacak olan yağmur ilerleyen günlerde havanın daha da soğumasıyla bazı bölgelerde kara dönüşecek...

Ocak ayının son günlerini yaşarken, yurdun batı ve güney kıyıları bahardan kalma günler yaşıyor. Meteoroloji’nin son dakika haberlerine göre hava sıcaklıkları birkaç gün daha artmaya devam edecek ancak cuma günü yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor. Cuma gününden itibaren batıdan giriş yapacak yağışlı hava hafta sonu yurdun önemli bölümünü etkisi altına alacak. Cuma gününe kadar artacak sıcaklıklar cumartesi günüyle beraber adım adım düşecek.

HAFTA SONU YAĞMUR ARDINDAN KAR GELİYOR…

Sözcü'nün haberine göre, güneşli geçen haftanın ardından hafta sonu planı yapan vatandaşları üzecek haberler geldi. Hafta sonu yağmur geliyor, yağmurun ardından düşecek hava sıcaklıkları 3 Şubat’tan itibaren düşüşünü hızlandıracak. Kar için ise yurdun batı kesimleri bir süre daha bekleyecek…

KAR NE ZAMAN GELECEK?

Özellikle İstanbul’da özlemle beklenen kar yağışı için bir süre daha var gibi görünüyor. Küresel tahmin sistemlerine göre beklenen kar yağışının 8-9 Şubat tarihlerinde yurda giriş yapacak olan yeni bir soğuk hava dalgasıyla gelebileceği öngörülüyor.

BUGÜN YURTTA HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinde Kastamonu kıyılarının yağmur ve sağanak, Trabzon ve Rize’nin yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
diyanetin saatli maarif takvimine bakarak hava durumu tahmini yapan bir kurumumuz var.bilim ve teknolojiden her gün biraz daha uzaklaşıyoruz.yazıklar olsun.
bizi şamaroğluna çevirdiler yok kat yağcak yok yağmurla karışık yağacak metorolojiden dikkat kar geliyor falan filan Allah bilir Allah
yarım saate kalmaz yağmur yağacak .
bu sefer yağar mı?
Umran Emin Çölaşan'ı rahmetle anıyorumn...
inşallah.. bunlar yazın içeceğimiz, kullanacağımız suyun yağışlarıdır.. bol bol yağsın..
DEMEDIM MI BEN SIZE RIFKIYLA BAHSE GIRMEYIN DIYE... YAGMUR YAGACAKMI YAGMAYACAK MI...DIYE DIYE EN SONUNDA YAGDI . . MOTHERINIZIN OREKESINE...
30.01.2018 Saat 10:55 Kırklareli Merkez sisten karşı bina görünmüyor ama meteoroloji genel müdürlüğü sitesinde şu an ki hava durumu AÇIK diyor ????
23 Nisanda çocukları oturtup sonra çocukları ordamı unuttular anca bu tahminleri çocuklar var yapar.
artık meteoroloji yalanlarından bıktık
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