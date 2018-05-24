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Meteorolojiden yurt geneli için yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, yurt genelinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi - Ankara, İstanbul ve İzmir'de cuma, cumartesi ve pazar günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Hava sıcaklıklarında, yurtta etkili olacak yağışlara rağmen önemli bir değişiklik olmayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, yurt genelinde gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarından itibaren batı bölgelerinde görülecek hava hareketleri nedeniyle yurdun büyük bölümünde, bir hafta boyunca gök gürültülü yağış bekleniyor.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri, iç ve batı bölgelerde düşecek yağışlar, pazartesiden cuma gününe kadar iç bölgeler ile doğu bölgelerde görülecek.

Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, sağanak ve gök gürültülü yağışların olması ön görülüyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin de pazar günü sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç bölgeler ile doğu bölgelerde ise pazartesiden cumaya kadar sağanak bekleniyor.

Cuma ve cumartesi günü tahmin edilen gök gürültülü yağışların, İç Ege'de (Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Manisa, Denizli, Muğla ile İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde), Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimleri), Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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- Hava sıcaklıklarında değişiklik olmayacak

Ankara, İstanbul ve İzmir'de üç gün (cuma, cumartesi ve pazar günleri) boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların İstanbul ve İzmir'de pazar günü sona ereceği, Ankara'da gelecek hafta boyunca görülmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında, yurtta etkili olacak yağışlara rağmen önemli bir değişiklik olmayacak, sıcaklık ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış uyarısı

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