Metin Feyzioğlu'ndan Erdoğan'ın 'çömez devlet' sözlerine sert tepki

Son Güncelleme 38 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 18:46 |38 dakika önce

Çorum Barosu'nun kuruluş yıl dönümüne katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı, ne Cumhuriyet'in çömez devleti, ne 1970'lerin, 1990'ların güçsüz ülkesi var" sözlerini eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Metin Feyzioğlu, "Kendisine önerim; çömez Cumhuriyet dediği Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği Cumhuriyet'in başardıklarını öğrensin" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Çorum Barosu'nun kuruluşun 66'ncı yıl dönümü nedeniyle kente geldi. Çorum Barosu ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 43'üncü Muhtarlar Toplantısı'nda söylediği, "Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı, ne Cumhuriyet'in çömez devleti, ne 1970'lerin, 1990'ların güçsüz ülkesi var" sözlerini eleştiren Başkan Metin Feyzioğlu, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Cumhurbaşkanı evvel ki gün döndü, 'Ey' diye başlayan cümlesinde 'Biz, çömez Cumhuriyet değiliz' dedi. Kendisine önerim; çömez Cumhuriyet dediği Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği Cumhuriyet'in başardıklarını öğrensin ve kurban olsun. Çünkü henüz 10'uncu yılını doldurmamışken Türkiye Cumhuriyeti; Irak'ın, Suriye'nin, Suudi Arabistan'ın ve aynı zamanda Kuzey Afrika'nın kanaat önderiydi. Almanya, Fransa, ABD ve İngiltere; Türkiye'yi Avrupa’nın bir parçası ama Ortadoğu'da da sözü en çok dinlenen devlet olarak görmüşlerdi. O sebeple Cumhuriyet'in ilk yıllarında Cumhuriyet bir çömez değil, dev ideallerin üstünde yükselen, gururlu, başarılı, üreten, ilkeli bir Cumhuriyet'ti."

'SURİYE'NİN KUZEYİNDE KURULMAK İSTENEN BİR PKK DEVLETİDİR' Türkiye'nin Suriye'deki askeri müdahale politikası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Feyizoğlu, bölgede iki devletin kurulmak istendiğini belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin güney sınırlarının hemen ötesinde emperyal güçlerin desteğiyle oluşan Suriye ve Irak'tan bölünmüş parçalarla oluşturulmak istenen iki adet devletimsiyle uğraşıyor. Bunlardan en günceli Suriye'nin kuzeyindeki PKK'nın YPG'si eliyle kurdurulmak istenen devletimsi. Sözde kantonların birleştirilmesi girişimine karşı da Türkiye gerçekten çok önemli. Stratejik değeri çok yüksek bir müdahalede bulunuyor. Kama gibi o bölgelerin birbiriyle birleşmesini önlüyor. Türkiye'nin şu anda dünyanın emperyal güçleriyle sürtüşmesinin arkasında da işte bu var. Hiç kimse bizim aklımızla alay etmesin. PKK da, Suriye'deki PYD de 'Kongra-Gel' adlı yapının alt birimleridir. Kendi tüzüklerine baktığınızda görürsünüz. Buna ABD'liler, 'O PYD, sizinki PKK' demesinler. Kendilerinin de çok iyi bildikleri belgeleri bilmediğimizi sanmasınlar. Biz de biliyoruz. PYD bugünkü yapısıyla PKK'nın yan bir örgütüdür ve bugünkü yapısıyla devam ettiği sürece de Suriye'nin kuzeyinde aslında kurulmak istenen bir PKK devletidir."

'OHAL, TERÖR ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN MEMNUNİYETLE KARŞILANIYOR' Olağanüstü halin (OHAL) uzatılması konusuna da değinen Feyizoğlu, başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin OHAL'in uzatılmasını istediklerini ileri sürdü. Feyizoğlu, "OHAL'in verdiği yetkilerin terörle mücadele açısında faydası olmadığını görüyoruz. 3 ay, 5 ay, 6 ay, kabulümüzdür. Türkiye çok ağır bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. OHAL'in uzatılması başta FETÖ ve PKK olmak üzere, terör örgütleri tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. İstedikleri OHAL'in sürekli uzatılmasıdır. Çünkü OHAL uzatıldıkça Meclis devre dışı bırakılmaktadır. Meclis'ten geçmesi gereken kanunlar OHAL KHK'ları ile yapılmaktadır" diye konuştu. Türkiye'nin toprak bütünlüğünün tehlikeye girmesi sonucunda Avrupa'nın da tehlikeye gireceğini söyleyen TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, şöyle dedi: "ABD'ye ve Rusya'ya, ‘Siz burada PKK'yı silahlandırarak belki kısa vadede bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ama çok daha uzun sürecek iç savaşların temellerini atıyorsunuz. Türkiye'nin üstün menfaatlerini görmezden gelerek, Türkiye'yi karşınıza alarak Türkiye'nin bölünmesine çanak tutacak bir oluşumu gerçekleştirmeniz sizin menfaatinize değil, bizim menfaatimiz değil, biz de yaptırtmayız' diyeceğiz. ABD ve Rusya, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerin, kendi menfaatlerine olmadığını anlamak zorundalar. Ama bugün ne ABD bunu anlamış durumdadır ne de Rusya. Rusya, eğer Türkiye'nin toprak bütünlüğünü gerçekten önemsiyor olsaydı PYD'ye Moskova'da ofis açtırtmazdı. ABD, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyor olsaydı YPG'ye PYD'ye silah yardımı yapmazdı. Türkiye'nin toprak bütünlüğünün tehlikeye girmesi, Avrupa'nın tehlikeye girmesidir."