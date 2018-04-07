Metin Güler yeniden ETO Başkanı seçildi

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanlığı seçiminde Metin Güler yeniden başkan seçildi.
Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığı için Metin Güler, Erdoğan Tekgöz ve Ayhan Sezer yarıştı. Sabah başlayan oy kullanma işlemi akşam saat 17.00 itibari ile son buldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Metin Güler yeniden başkan seçildi. Kazanılan seçim sonrasında konuşan Güler, “Listemin rengini temsil eden kravatımı çıkarıyorum ve herkesin başkanı oluyorum” dedi.
"Eskişehir Ticaret Odası’nın tüm üyelerini temsil edeceğiz"
Eskişehir Ticaret Odası’nın tüm üyelerini temsil edeceklerini vurgulayan Metin Güler, şunları kaydetti:
"Ortalama bir yıldan beri seçim kampanyasını uzatıyoruz. Proje ve planlarımız var. Ekibimizin Eskişehir adına sorumlulukları var. Seçim sonuçlarının Eskişehir ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Seçim bitti ve kravatımı çıkardım. Artık bizim rengimiz yok. Biz Eskişehir Ticaret Odası’nın tüm üyelerini temsil edeceğiz. Herkesin başkanıyım. Seçim konularını bırakıp, Eskişehir’e hizmet etmemiz gerekiyor. Burada ilk defa seçime girmiyorum. 10 bin 500 üyemiz var. Elbette, karmaşa oldu ancak seçimlerde bu hep olur. Herhangi bir olumsuz bir durum yaşanmadı. Kavga ve gürültü olmadı. Ayrıca, Eskişehir halkından özür dilemek istiyorum. Seçim kampanyası süresince çok göz önünde bulunduk. Basında çok yer aldık. Artık seçim bitti ve bu konular konuşulmayacak. Eskişehir Ticaret Odası camiasını nasıl daha iyiye taşırız, bunun hesabını yapacağız."
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