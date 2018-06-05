Metin Külünk'ten Muharrem İnce hakkında suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Bilecik mitinginde yaptığı konuşmalarda "hakaret" ve "iftira" suçunu işlediği gerekçesiyle CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Külünk, suç duyurusu dilekçesini Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Külünk, CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin 1 Haziran'da ekranda kendisini izlerken AK Parti hareketine mensup tüm milletvekillerine yönelik yakışıksız ifadelerde bulunduğu için suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Siyasette Cumhurbaşkanlığı makamına talip olan bir ismin mevkidaşlarıyla ilgili daha dikkatli bir dil kullanması gerekiyor. Daha yakışır bir dil kullanması gerekiyor. Türkiye'de devletin tepesinde olmaya talip olan insan üslubuna ve nezaketine dikkat etmeli. Ağır cümlelerdi." dedi.

Bu cümleleri AK Partili bir milletvekili olarak kabul etmesinin mümkün olmadığını dile getiren Külünk, "Hukuk önünde hakkımı aramakla yükümlüyüm ve kendisiyle ilgili buraya gelerek savcılık makamına şikayette ve suç duyurusunda bulundum. Hakaret ve iftira suçu. Çünkü söylediği cümlelerin hiçbir karşılığı yok. Bu cümleler tamamen kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak hissettiği için heyecana çok çabuk gelip heyecan içerisinde maksadını aşan cümlelerdir. Diline üslubuna dikkat etmeli. İftirayla, ithamla, yakışıksız üslupla hareket etmek kendisine yakışmıyor." diye konuştu.