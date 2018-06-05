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Metin Külünk'ten Muharrem İnce hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 16:21 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Bilecik mitinginde yaptığı konuşmalarda "hakaret" ve "iftira" suçunu işlediği gerekçesiyle CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulundu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Bilecik mitinginde yaptığı konuşmalarda "hakaret" ve "iftira" suçunu işlediği gerekçesiyle CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Külünk, suç duyurusu dilekçesini Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Külünk, CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin 1 Haziran'da ekranda kendisini izlerken AK Parti hareketine mensup tüm milletvekillerine yönelik yakışıksız ifadelerde bulunduğu için suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Siyasette Cumhurbaşkanlığı makamına talip olan bir ismin mevkidaşlarıyla ilgili daha dikkatli bir dil kullanması gerekiyor. Daha yakışır bir dil kullanması gerekiyor. Türkiye'de devletin tepesinde olmaya talip olan insan üslubuna ve nezaketine dikkat etmeli. Ağır cümlelerdi." dedi.

Bu cümleleri AK Partili bir milletvekili olarak kabul etmesinin mümkün olmadığını dile getiren Külünk, "Hukuk önünde hakkımı aramakla yükümlüyüm ve kendisiyle ilgili buraya gelerek savcılık makamına şikayette ve suç duyurusunda bulundum. Hakaret ve iftira suçu. Çünkü söylediği cümlelerin hiçbir karşılığı yok. Bu cümleler tamamen kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak hissettiği için heyecana çok çabuk gelip heyecan içerisinde maksadını aşan cümlelerdir. Diline üslubuna dikkat etmeli. İftirayla, ithamla, yakışıksız üslupla hareket etmek kendisine yakışmıyor." diye konuştu.

- Suç duyurusu dilekçesinden

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 1 Haziran'da Bilecik'te düzenlenen mitingdeki konuşmalarına yer verildi.

Muharrem İnce'nin mitingde yaptığı konuşmada TCK'nin 125. maddesindeki hakaret suçunu işlediği belirtilen dilekçede, "Ben halihazırda AK Parti milletvekiliyim. Şüpheli AK Parti milletvekillerini kastederek 'mebuslar milletin parasını çalıyor' diyerek onur, şeref ve saygınlığa alenen saldırmıştır. Aslen şüphelinin yapmış olduğu konuşmanın muhatabı tüm AK Parti milletvekilleri olup, her vekilin kendisine yönelik söylenen bu sözleri şikayet hakkı vardır. Bu yapılan konuşmanın bulunduğum konum itibarıyla şahsıma karşı saldırı kapsamında olduğundan da şüphe yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Dilekçede, yine İnce'nin aynı sözleriyle TCK'nin 267. maddesindeki iftira suçunu da işlediği savunularak, şunlar kaydedildi:

"Yapmış olduğu açıklamalarla onur, şeref ve saygınlığıma alenen saldırdığı sabittir. Mesnetsiz, dayanaksız bir şekilde kişilik haklarıma saldırısının yanında hukuka aykırı fiil isnat etmiştir. Bu suçların işlendiği, konuşmanın yapıldığı yer, zaman ve süreç göz önünde bulundurulduğunda şüphelinin sırf partimizin itibarını seçim üstü zedelemek amacıyla bizlere yönelik bu şekilde saldırıya geçtiği, seçim sürecini kendi lehine çevirebilmek amacıyla hakaret ve iftira yoluna başvurduğu görülecektir."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yapmış olduğu açıklamanın düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı vurgulanan dilekçede, İnce hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından kamu davası açılması talep edildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Metin Külünk muharrem ince suç duyurusu

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