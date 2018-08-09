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Metin Temel, Erdoğan'ı neden alkışladı? Bu detay ilk kez ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce arasında “apolet” tartışması yaşanmıştı.

Metin Temel, Erdoğan'ı neden alkışladı? Bu detay ilk kez ortaya çıktı

31 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) tarafından organize edilen iftar yemeğine katılmıştı. İftar yemeğinde Erdoğan konuşma yapmış ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi, "Çırağa dükkân teslim edilmez. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez" diyerek eleştirmişti. Erdoğan’ın bu sözlerini alkışlayanlar arasında o dönem Korgeneral olan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel de yer alıyordu. Bunun üzerine Muharrem İnce, Metin Temel’i eleştirerek “apoletlerini sökeceğim” demiş ve bu tartışma seçim sonuna kadar devam etmişti.

Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde, o akşam neler yaşandığını ve Metin Temel’in Erdoğan’ın konuşmasını neden alkışladığını yazdı. “Peki o akşam ne oldu? Temel Paşa neyi, niye alkışladı? Genelkurmay veya Kara Kuvvetleri Komutanlığı, kendisine olaya dair soru sordu mu? Paşa ne cevap verdi?” şeklinde sorular soran Müderrisoğlu, Metin Temel’in o sırada Erdoğan’ı duymadığını, etrafındakilerle sohbet ettiğini, herkes alkışlayınca nezaket gereği alkışladığını iddia etti.

Okan Müderrisoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

Araştırmalarım gösterdi ki...

İnce'nin tetiklediği hatta yer yer seviyeyi aşağıya çektiği, sonradan kısmen pişmanlık beyan ettiği Temel Paşa ve apolet polemiği, Ankara'da karargâhta anında yankılanmış. Org. Temel, o refleksi açıkça izah etmiş. Birilerinin iddia ettiği gibi ortada politize olmuş bir komutan portresi söz konusu değil. İsmail Metin Temel, Cumhurbaşkanı'nın konuşması sürerken ara ara yanındakilerle sohbet ettiği için alkışlama sırasındaki ifadelere tam olarak konsantre olmamış. Yani... Protokoldekiler alkışlamaya başlayınca, ortama bakarak ve nezaket gereği o da alkışa iştirak etmiş.

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Anahtar Kelimeler:
Metin Temel Recep Tayyip Erdoğan muharrem ince iftar yemeği

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ama paşa alkışın ödülünü aldın.doğru yoldasın.seni ve senin gibilerin kulaklarını çocuklarımız ve torunlarımız ileride çok çınlatacak.
DOGRU İNCE ÇOK YANLIŞ YAPTI 18 YILLIK SİYASETÇİNİN BUNU YAPMAMASI GEREKIRDI
desene bu da aldatılmış vah vah
kukuletalı dayıda alıkışlıyo kimse ona bişey demiyo
ortama bakarak gülmüş heralde, dur oğlum herkes sırıtıyor bizde sırıtalım yoksa don vito caleone bizi fişler mi demiş :D
seninde sonun gelir komutan , allah türk komutanlarını korusun. yalakalarada fırsat vermesin rabbim.
paşam senin emrinde senin ordunda çalışmak benim için bir onurdu. seni bilmeyen konuşuyor. sonuna kadar arkanda olan koskoca bir silahli kuvvetler var.
Neden alkışladığını anlamak için uzun uzun araştırma yaparak zahmet etmişsin Okan Müderrisoğlu. Son yapılan rütbe dağıtımına bakarsan görürsün.Adam iki el çırptı "Orgeneral" oldu. Sen daha uzun uzun araştır...
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