Metin Temel, Erdoğan'ı neden alkışladı? Bu detay ilk kez ortaya çıktı

31 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) tarafından organize edilen iftar yemeğine katılmıştı. İftar yemeğinde Erdoğan konuşma yapmış ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi, "Çırağa dükkân teslim edilmez. Siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez" diyerek eleştirmişti. Erdoğan’ın bu sözlerini alkışlayanlar arasında o dönem Korgeneral olan, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel de yer alıyordu. Bunun üzerine Muharrem İnce, Metin Temel’i eleştirerek “apoletlerini sökeceğim” demiş ve bu tartışma seçim sonuna kadar devam etmişti.
Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu bugünkü köşesinde, o akşam neler yaşandığını ve Metin Temel’in Erdoğan’ın konuşmasını neden alkışladığını yazdı. “Peki o akşam ne oldu? Temel Paşa neyi, niye alkışladı? Genelkurmay veya Kara Kuvvetleri Komutanlığı, kendisine olaya dair soru sordu mu? Paşa ne cevap verdi?” şeklinde sorular soran Müderrisoğlu, Metin Temel’in o sırada Erdoğan’ı duymadığını, etrafındakilerle sohbet ettiğini, herkes alkışlayınca nezaket gereği alkışladığını iddia etti.
Okan Müderrisoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:
Araştırmalarım gösterdi ki...
İnce'nin tetiklediği hatta yer yer seviyeyi aşağıya çektiği, sonradan kısmen pişmanlık beyan ettiği Temel Paşa ve apolet polemiği, Ankara'da karargâhta anında yankılanmış. Org. Temel, o refleksi açıkça izah etmiş. Birilerinin iddia ettiği gibi ortada politize olmuş bir komutan portresi söz konusu değil. İsmail Metin Temel, Cumhurbaşkanı'nın konuşması sürerken ara ara yanındakilerle sohbet ettiği için alkışlama sırasındaki ifadelere tam olarak konsantre olmamış. Yani... Protokoldekiler alkışlamaya başlayınca, ortama bakarak ve nezaket gereği o da alkışa iştirak etmiş.
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