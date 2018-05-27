Metin Uca trafik kazası geçirdi

Metin Uca, yaşadıklarını sosyal medya hesabından “Sahil yolunda motorsiklet çarpması sonucu karıştığım yaralamalı kazada kısa sürede gelen deneyimli 112 acil ekibine, hemen önlem alan 155 asayiş ekibine, her türlü desteği sağlayan Şehit Bülent Üstün Polis merkezi tüm amir ve memurlarına ayrıca Mafre sigorta’ya teşekkür ederim” mesajıyla duyurdu.
İşte o mesaj:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki
Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var
Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var
ABD'nin gözdağına Çin’den sert tepki!
Melania Trump kayıp mı? 15 gündür kimse görmüyor! ABD'yi sallayan iddia
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum