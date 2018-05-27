Metin Uca trafik kazası geçirdi

Metin Uca, yaşadıklarını sosyal medya hesabından “Sahil yolunda motorsiklet çarpması sonucu karıştığım yaralamalı kazada kısa sürede gelen deneyimli 112 acil ekibine, hemen önlem alan 155 asayiş ekibine, her türlü desteği sağlayan Şehit Bülent Üstün Polis merkezi tüm amir ve memurlarına ayrıca Mafre sigorta’ya teşekkür ederim” mesajıyla duyurdu.

İşte o mesaj:



