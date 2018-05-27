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Metin Uca trafik kazası geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 21:12 | Son Güncelleme

Sunucu ve programcı Metin Uca, sahil yolunda trafik kazası geçirdi. Uca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sanatçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Metin Uca trafik kazası geçirdi

Metin Uca, yaşadıklarını sosyal medya hesabından “Sahil yolunda motorsiklet çarpması sonucu karıştığım yaralamalı kazada kısa sürede gelen deneyimli 112 acil ekibine, hemen önlem alan 155 asayiş ekibine, her türlü desteği sağlayan Şehit Bülent Üstün Polis merkezi tüm amir ve memurlarına ayrıca Mafre sigorta’ya teşekkür ederim” mesajıyla duyurdu.

İşte o mesaj:

METİN UCA

METİN UCAA


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Anahtar Kelimeler:
Metin Uca Kaza trafik kazası

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