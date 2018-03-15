Metrelerce yükselen su korku dolu anlar yaşattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde patlayan borudan metrelerce yukarı fışkıran su elektrik telleri nedeniyle korku dolu anlar yaşattı. Tonlarca suyun havaya fışkırması sırasında otomobiller tehlikeye aldırmadan yanından geçmeye devam etti.
Kdz. Ereğli Belediyesinin şehir şebekesi hattının Kavaklık Mahallesi mevkiindeki borularında patlak meydana geldi. Borulardan fışkıran tonlarca su yaklaşık 5-6 metre yükselirken elektrik tellerine değmesi ihtimali nedeniyle korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şebeke suyunun fışkırdığı sırada bazı otomobil sürücüleri tehlikeye aldırmadan yanından geçip yoluna devam etti. Yaklaşık 1 saat boyunca akan su karayolunun bir kısmını kaplayınca ulaşım tek şeritten verildi. Vatandaşların ihbarı üzerine önce ana vanayı kapatan Kdz. Ereğli Belediyesi yetkilileri daha sona da ulaşıma kapanan yolu açmak için iş makinesi ve işçilerle temizlik çalışması yaptı.
Kdz. Ereğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Deniz Koca, şebeke borusunun patlaması sonrası ana vananın kapatıldığını belirterek arızanın giderilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Koca arıza giderilinceye kadar Solak yol ayrımından çarşı merkezine kadar olan bölgeye su verilemeyeceğini ifade etti.
Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri arızanın giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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