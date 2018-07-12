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METRO İNŞAATINDA KAZA: 1 İŞÇİ ÖLDÜ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN - Mehmet İLKAY - İSTANBUL DHA Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun Karadeniz Mahallesi İstasyonunda meydana gelen kazada 1 işçi öldü.

Haber-Kamera: Ersan SAN - Mehmet İLKAY - İSTANBUL DHA
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun Karadeniz Mahallesi İstasyonunda meydana gelen kazada 1 işçi öldü.
Edinilen bilgiye göre saat 16.00 sıralarında çalışma yapan işçilerden biri yaklaşık 10 metreden aşağıya düştü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler

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