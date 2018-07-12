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Metro inşaatında yüksekten düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

Metro inşaatında yüksekten düşen işçi öldü

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de metro çalışması sırasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun Metris durağı inşaatında sıvacı olarak çalıştığı belirtilen 57 yaşındaki Metin Akgül, yüksekten su birikintisinin içine düştü.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Akgül, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Akgül'ün cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza metro inşaatı sultangazi

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