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Metro İstanbul'dan açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

"T4 Tramvay Hattı Şehitlik-Topkapı istasyonları arasında devam eden bakım çalışması nedeniyle seferlerimiz Mescidi Selam- Şehitlik ve Şehitlik-Topkapı olarak yapılacaktır. Çalışmanın, 16 Mart Cuma günü tamamlanması planlanmaktadır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, T4 Tramvay Hattındaki seferlerin, bakım çalışması nedeniyle Mescidi Selam- Şehitlik ve Şehitlik-Topkapı arasında yapılacağı bildirildi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, T4 Tramvay Hattı Şehitlik-Topkapı istasyonları arasında devam eden bakım çalışması nedeniyle seferlerimiz Mescidi Selam- Şehitlik ve Şehitlik-Topkapı olarak yapılacaktır. Çalışmanın, 16 Mart Cuma günü tamamlanması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

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tramvay

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