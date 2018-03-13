Metro İstanbul'dan açıklama:

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, T4 Tramvay Hattındaki seferlerin, bakım çalışması nedeniyle Mescidi Selam- Şehitlik ve Şehitlik-Topkapı arasında yapılacağı bildirildi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, T4 Tramvay Hattı Şehitlik-Topkapı istasyonları arasında devam eden bakım çalışması nedeniyle seferlerimiz Mescidi Selam- Şehitlik ve Şehitlik-Topkapı olarak yapılacaktır. Çalışmanın, 16 Mart Cuma günü tamamlanması planlanmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.
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