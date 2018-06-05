İSTANBUL (AA) - Metro İstanbul'un İSTAÇ ile iş birliği yaparak M2, M6 ve F1 hatlarında bir haftalığına karbon ayak izini nötrlediği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çevreye duyarlı şirketlerle çevre bilinci ve karbon ayak izi çalışmalarında ortak çalışmalar yapılıyor.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası sahibi Metro İstanbul bu çerçevede bir sosyal sorumluluk çalışması başlatarak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ve toplamda 5,5 milyon ton karbon eşdeğeri azaltım ile dünyanın en çok karbon kredisine sahip şirketi İSTAÇ ile iş birliği yaparak M2, M6 ve F1 hatlarında bir haftalığına karbon ayak izini nötrlüyor.

Metro İstanbul, 12 hatta her gün 4 bin 877 sefer ile 232 bin kilometre yol yaparak dünyanın etrafını beş defa dolaşıyor.

Metro İstanbul, 2017'de 601 milyon yolcu taşıdı.

Metro İstanbul, karbon nötrleme projesini gerçekleştireceği M2 hattında günlük 416 bin, haftalık 3 milyon 700 bin, M6 hattında ise günlük 16 bin, haftalık 112 bin yolcu taşırken açığa çıkan yaklaşık 750 ton karbondioksit eşdeğeri (ton CO2eq) sera gazını da bu sosyal sorumluluk çalışması ile nötrlemiş olacak.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde M2, M6 ve F1 hatlarında 1 haftada oluşan 825 ton karbon ayak izi nötrleniyor.

Bisikletten sonra en çevreci mod olan raylı sistemlerle günde 2 milyon 200 bin kişi yolculuk yapıyor ve bu sayede İstanbul'da her gün 3 bin 30 otobüs trafiğe çıkmıyor. Günlük 892 bin 20 ton daha az CO2 emisyonu ile çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor.

