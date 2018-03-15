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Metro istasyonunda bir kadına hakaret eden şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 22:12 | Son Güncelleme

Metro istasyonunda bir kadına hakaret eden şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Bostancı Metro İstasyonu'nda bir kadına hakaret ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Pazartesi günü Bostancı Metro İstasyonu çıkışında, K.P. isimli kadının hakarete uğramasına ilişkin Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.

Olayı gerçekleştirdiği güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen A.M, Altunizade Metro İstasyonunda yakalandı.

Konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü, şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy Metro Istasyonu saldırı

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