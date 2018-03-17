Metro istasyonunda Çanakkale sergisi

Yenikapı Metro İstasyonu’nda Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla açılan sergi yoğun ilgi gördü. Çanakkale’yi anlatan bir platonun da yer aldığı sergide vatandaşlara üzüm hoşafı ve arpa ekmeği dağıtıldı.

Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi Metro İstanbul özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Yenikapı Metro İstasyonu’nda açılan sergide Çanakkale kahramanlarının cephede kullandığı teçhizatlar sergilendi. Yolcuların yoğun ilgi gösterdikleri sergide gün boyu Çanakkale cephesindeki askerlerin kıyafetleriyle donanmış Mehmetçikler, Çanakkale cephesinde mücadele eden kahramanlar anlatıldı. Serginin yanı sıra yine metro istasyonunda siperler, Çanakkale cephesinden toplar, top mermileri, tüfeklerin yer aldığı bir plato oluşturuldu. Sergide Afrin’de aynı ruh ile mücadele eden Mehmetçiklerimizin vasiyetleri ve onlara yazılan mektuplar da yer alırken, oluşturulan alanda yolcular askerlere mektup yazarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Sergide vatandaşlara Çanakkale’de askerlere verilen bir öğün yemek olan üzüm hoşafı ve arpa ekmeği dağıtıldı. Sergi, 25 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.