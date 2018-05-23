METRO İSTASYONUNDA KADINA HAKARET DAVASI

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: İstanbul DHA

Bostancı Metro İstasyonu’nda Kerime P.’ye (36) giyiminden dolayı hakaret ederek, tükürdüğü iddia edilen Atınç M. (36) hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli Atınç M.’nin ifadesinde tükürme olayının yaşanmadığını belirterek, suçlamaları reddettiği de iddianamede yer aldı. Duruşma Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde görülecek. İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 12 Mart 2018’de meydana gelen olay şöyle oldu: Kerime P., 12 Mart 2018’de Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi’ne giderek Bostancı Metro istasyonunda giyiminden ve inancından dolayı bir kişinin yüzüne tükürerek hakaretler ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Kerime P. ‘nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntüleri ve akbil kayıtlarından söz konusu şüphelinin kimlik bilgilerine ulaştı.

ŞÜPHELİ ATINÇ: TÜKÜRMEDİM, KONUŞURKEN BİR DAMLA SIÇRAMIŞ OLABİLİRö

Gözaltına alınan şüpheli Atınç M. ifadesinde "Bostancı’da metroya binmek için istasyona gittim. Müşteki ile karşılaştım. Müşteki ve ben yalnızdım. Saçımı topuz yapıp tepeden bağlamış, kulağımın birisinde 2 küpe vardı. Kendisi görünce kendi kendine söylenerek biraz da homurdanır tarzda, 'Topuzuna bak, sakalına bak, küpe de takmış erkeğe benzemiyor' şeklinde ve devamında ise anlamadığım bir takım şeyler söyledi. Bu durum ağrıma gittiği için müştekiye 'Sen de kendine bak, aynaya bak sen de kadına benzemiyorsun' dedim ve oradan uzaklaştım. Kıyafetime karışılmasından hoşlanmadığım gibi insanların kıyafetine karışmaktan da hoşlanmıyorum. Anneannem ve babaannem de kapalıdır. Tükürme olayı asla yaşanmadı. Benden tükürük numunesi alındı. Belki konuşurken normal bir şekilde bir damla sıçramış olabilir. Ancak tükürme söz konusu değildir" diye konuştu. BİLİRKİŞİ: ŞÜPHELİNİN TÜKÜRDÜĞÜ YA DA HAKARET EDİP ETMEDİĞİ HUSUSUNDA BİR SONUCA VARILAMADI

Metro istasyonu güvenlik kameralarının çözümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda görüntünün büyütüldüğünde çözünürlüğünün düşük olmasında dolayı netliğinin bozulduğu, kamera kaydında ses kaydı almaması nedenleriyle şüphelinin müştekiye tükürüp tükürmediği veya hakaret edip etmediği hususlarında bir sonuca varılamadığı kaydedildi. İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğü’nün 19 Mart 2018 tarihli raporunda çarşaf üzerinde tespit edilen lekelerin tükürük lekesi olmadığı , elde edilen epitel hücrelerin şüpheliden farklı ve bir kadın şahsa ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.