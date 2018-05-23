Metro istasyonunda kadına hakaret davası

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BOSTANCI Metro İstasyonu’nda Kerime P.’ye (36) giyiminden dolayı hakaret ederek, tükürdüğü iddia edilen Atınç M. (36) hakkında ““Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Hakaret” suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli Atınç M.’nin ifadesinde tükürme olayının yaşanmadığını belirterek, suçlamaları reddettiği de iddianamede yer aldı. Duruşma Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde görülecek. İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 12 Mart 2018’de meydana gelen olay şöyle oldu: Kerime P., 12 Mart 2018’de Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi’ne giderek Bostancı Metro istasyonunda giyiminden ve inancından dolayı bir kişinin yüzüne tükürerek hakaretler ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Kerime P. ‘nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntüleri ve akbil kayıtlarından söz konusu şüphelinin kimlik bilgilerine ulaştı. ŞÜPHELİ ATINÇ: TÜKÜRMEDİM, KONUŞURKEN BİR DAMLA SIÇRAMIŞ OLABİLİR” Gözaltına alınan şüpheli Atınç M. ifadesinde “Bostancı’da metroya binmek için istasyona gittim. Müşteki ile karşılaştım. Müşteki ve ben yalnızdım. Saçımı topuz yapıp tepeden bağlamış, kulağımın birisinde 2 küpe vardı. Kendisi görünce kendi kendine söylenerek biraz da homurdanır tarzda, “Topuzuna bak, sakalına bak, küpe de takmış erkeğe benzemiyor” şeklinde ve devamında ise anlamadığım bir takım şeyler söyledi. Bu durum ağrıma gittiği için müştekiye “Sen de kendine bak, aynaya bak sen de kadına benzemiyorsun” dedim ve oradan uzaklaştım. Kıyafetime karışılmasından hoşlanmadığım gibi insanların kıyafetine karışmaktan da hoşlanmıyorum. Anneannem ve babaannem de kapalıdır. Tükürme olayı asla yaşanmadı. Benden tükürük numunesi alındı. Belki konuşurken normal bir şekilde bir damla sıçramış olabilir. Ancak tükürme söz konusu değildir” diye konuştu. BİLİRKİŞİ: ŞÜPHELİNİN TÜKÜRDÜĞÜ YA DA HAKARET EDİP ETMEDİĞİ HUSUSUNDA BİR SONUCA VARILAMADI Metro istasyonu güvenlik kameralarının çözümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda görüntünün büyütüldüğünde çözünürlüğünün düşük olmasında dolayı netliğinin bozulduğu, kamera kaydında ses kaydı almaması nedenleriyle şüphelinin müştekiye tükürüp tükürmediği veya hakaret edip etmediği hususlarında bir sonuca varılamadığı kaydedildi. İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarı Müdürlüğü’nün 19 Mart 2018 tarihli raporunda çarşaf üzerinde tespit edilen lekelerin tükürük lekesi olmadığı , elde edilen epitel hücrelerin şüpheliden farklı ve bir kadın şahsa ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi. “ALLAH BELANIZI VERSİN SİZİN GİBİ YOBAZLAR YÜZÜNDEN…” Savcılık hazırladığı 3 sayfalık iddianamesinde, olay sırasında tesettür giyimli müşteki Kerime P.’nin Bostancı metro istasyonu içerisinde asansöre binmek için beklediği sırada asansörden inen grup içerisinde bulunan şüpheli Atınç M.’nin asansörden inip birkaç adım yürüdükten sonra beklemeye başladığı anlatıldı. İddianamede, bu sırada şüpheli Atınç M'ın , müştekiye yönelik müştekinin anlamadığı bazı sözler sarf ettiği ve müşteki Kerime P.’ye ‘Allah belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden….” şeklinde sözler söylediği ve hakaret içerikli bazı sözler söylemeye devam ettiğine yer verildi. “ŞÜPHELİNİN BEYANI MÜŞTEKİNİN ANLATIMINI DOĞRULAR NİTELİKTEDİR” İddianamede, müştekinin asansöre binmeye çalıştığı sırada şüphelinin vücut hareketlerinden müştekiye doğru yönelerek tükürdüğü, akabinde müştekinin asansöre bindiği ve asansörün kapısının kapandığı anlatıldı. Bu sırada şüphelinin asansörün bulunduğu bölgeden yürüyerek uzaklaşmaya başladığı, 6-7 adım yürüdükten sonra geriye doğru dönerek müştekiye doğru konuşmaya devam ettiği anlatılan iddianamede, “Şüphelinin olay sırasında müştekiye yönelik sinkaflı sözlerle hakaret ettiği anlaşılmıştır. Şüphelinin anlatılan şekilde, hakaret suçuyla beraber ‘Allah belanızı versin, sizin gibi yobazlar yüzünden…’ içerikli sözleri ve tükürme eylemi gözetildiğinde müştekinin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçunu işlediği tespit edilmiştir” denildi. İddianamede şüphelinin ‘Normal bir şekilde konuşurken bir damla sıçramış olabileceği’ şeklindeki beyanının müştekinin anlatımlarını doğrular nitelikte olduğu belirtildi. 3,5 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ İddianamede Atınç M.’nin “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Hakaret” suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi. Sanık Atınç M. önümüzdeki günlerde Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.



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