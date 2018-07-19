Metro istasyonunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

BURSA, (DHA)- BURSA'da, metro istasyonunda bir süredir mahsur olan ve raylarının arasına kaçan yavru kedi, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Korupark Metro İstasyonu'nda tren raylarının arasına kaçan yavru kediyi görenler, Osmangazi Belediyesi'ne haber verdi. Gelen Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, birkaç gündür istasyonda olan, açlık ve susuzluk nedeniyle halsiz düşen yavru kediyi rayların arasında kısa sürede yakaladı. Veteriner hekimin ilk müdahalesinin ardından kedi, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürüldü. Burada muayene edilerek serum tedavisi uygulanan kedi, bir süre daha koruma altında tutulacak. Yavru kedi, sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.
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