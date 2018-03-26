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Metro istasyonunda yürüyen merdivendeki çökme

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 18:29 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: "Yürüyen merdivenin üst giriş tarafındaki yolcu girişini engelleyici bariyer kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kaldırılarak kenara alınmış"

İSTANBUL (AA) - Ayazağa Metro İstasyonu'nun giriş bölümünde 27 Şubat'taki yürüyen merdiven kazasından önce, çalışmanın yapıldığı merdiveni yolcuların kullanımını engellemek için konulan güvenlik bariyerlerinin, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaldırılarak kenara alındığının tespit edildiğini bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, 27 Şubat'ta bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Yenikapı-Hacıosman metrosunun Ayazağa istasyonunda gerçekleşen kazaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, kazanın bir gün öncesinde Maslak-Ayazağa Metro İstasyonu'nda giriş bölümündeki yürüyen merdivenin şaft rulmanlarının değişimi nedeniyle kapatıldığı, giriş ve çıkış bölümüne bariyerler konulduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"27 Şubat tarihinde saat 17.01'de bakıma alınan yürüyen merdivenin üst giriş tarafındaki yolcu girişini engelleyici bariyer, kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kaldırılarak kenara alınmıştır. Ardından bazı yolcular kullanıma kapalı ve bakım halinde olan, çalışmayan merdiveni kullanmaya başlamış ve yine bu yolculardan bazıları, yürüyen merdivenin çalışmadığını ve çıkış kısmının kapalı olduğunu fark edip geri dönerek sabit merdiveni kullanmışlardır. Fakat bazı yolcular yürümeye devam etmiş ve merdivenin çıkışında bulunan bariyerin de yine kimliği henüz belirlenemeyen vatandaşlar tarafından kaldırılması sonucu merdiveni kullanmışlardır. Belirli bir sayıda vatandaşın merdivende birikmesi sonrası revizyondaki merdivenin üzerindeki yük arttığı için merdiveni sabit tutan bağlantı elemanları kopmuş ve merdiven basamakları kaymaya başlamıştır. Bu esnada bir yolcumuz kopan basamaklar arasındaki boşluğa düşmüştür."

Kazada yaralanan kişinin sağlık durumunun Beyaz Masa görevlilerince takip edildiği ve yolcunun taburcu olduğu kaydedilirken, "Kaza hakkında idari ve teknik tahkikat çalışmaları (revizyon işini yapan firma yetkilileri ve ilgili istasyonda görevli kişilerin savunmaları alınmıştır) yapılmış ve süreç devam etmektedir. Revizyon işini yapan firma ile ilgili sözleşme, teknik tahkikat süresince askıya alınmış olup, firma işletme dahilinde herhangi bir çalışma yapmamaktadır."

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Ayazağa Metro İstasyonu istanbul büyükşehir belediyesi yürüyen merdiven kazası

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