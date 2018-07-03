Metro kepengine 'sevgi' grafitisi yapan ABD’li kadın beraat etti

Amerikalı Alexandra R., 2016’da Beyoğlu’nda bulunan Şişhane metro istasyonu girişindeki kepenklere geceleyin grafitiyle İngilizce “Love everything (Her şeyi sevin)” yazdı. Bunu gören güvenlik görevlisi, Alexandra R. hakkında işlem yaptı ve şikâyet etti. Savcılık tarafından soruşturma başlatılarak hakkında “kamu malına zarar vermek” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
‘SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’
Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, yargılama aşamasında ifade veren Alexandra R., “Amerika’da bu şekilde grafiti boyalar yapıyordum, yasak değil. Türkiye’ye gelince her yerde sprey boya ile yapıldığını gördüm. Suç olduğunu bilseydem yapmazdım” dedi. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmada sanık Alexandra R.’nin avukatı Gülnur Karabulak hazır bulunurken Metro İstanbul A.Ş.’nin avukatı duruşmaya gelmedi.
Mahkeme, hakkında “kamu malına zarar vermek” suçundan dava açılan Alexandra R.’nin kastının bulunmadığı ve suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek beraatine karar verdi.
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