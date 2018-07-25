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METRO SEFERLERİ KADEMELİ OLARAK YAPILIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 19:42 | Son Güncelleme

*Yenikapı ve Aksaray Metro istasyonlarına sefer yapılamıyor.

*Yenikapı ve Aksaray Metro istasyonlarına sefer yapılamıyor.

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK-Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL(DHA)
İstanbul'da sağanak yağmurun ardından, su basan Metro istasyonlarında kademeli olarak seferler yapılmaya başlandı.
Yağış nedeniyle M1 Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve Yenikapı - Kirazlı hattında Bayrampaşa durağına kadar su baskınları yaşanmıştı. Ekiplerin tahliye çalışmalarından sonra seferler Emniyet / Fatih - Havalimanı arasında seferler başladı.
Yenikapı ve Aksaray Metro istasyonları ise hala ulaşıma kapalı. İki istasyonda da yoğunluk gözlenirken, yolcular İETT otobüslerine yönlendiriliyor. Yaşananlara tepki gösteren Seydi Ak isimli bir yolcu, "Bizim alt yapımız bu kadar düzgün. Büyükşehir burası birde, Metropol şehir yani. Ben şuradan otogara gidemiyorsam bir şey diyemiyorum. 1 saatten fazla oldu halen bekliyorum. Yağmur yağıyor diye alt yapı kapanıyorsa, büyükşehirliğin ne önemi var" dedi. Yaklaşık 25 dakikadır Aksaray Metro istasyonunda beklediğini söyleyen Ahmet Erol da, "Evimize gidemiyoruz. Yağış var dediler, o yüzden gidemiyoruz. Emniyet durağına yürüyeceğim" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Aksaray Metrosu
-Metronun girişinde bekleyenler
-Görevlilerin yolcuları yönlendirmesi
-Genel ve detaylar
-Seydi Ak ile röportaj
-Ahmet Erol ile röportaj

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Metro seferleri kademeli olarak yapılıyorMetro seferleri kademeli olarak yapılıyor
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