METRO SEFERLERİ KADEMELİ OLARAK YAPILIYOR

*Yenikapı ve Aksaray Metro istasyonlarına sefer yapılamıyor.
Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK-Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL(DHA)
İstanbul'da sağanak yağmurun ardından, su basan Metro istasyonlarında kademeli olarak seferler yapılmaya başlandı.
Yağış nedeniyle M1 Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve Yenikapı - Kirazlı hattında Bayrampaşa durağına kadar su baskınları yaşanmıştı. Ekiplerin tahliye çalışmalarından sonra seferler Emniyet / Fatih - Havalimanı arasında seferler başladı.
Yenikapı ve Aksaray Metro istasyonları ise hala ulaşıma kapalı. İki istasyonda da yoğunluk gözlenirken, yolcular İETT otobüslerine yönlendiriliyor. Yaşananlara tepki gösteren Seydi Ak isimli bir yolcu, "Bizim alt yapımız bu kadar düzgün. Büyükşehir burası birde, Metropol şehir yani. Ben şuradan otogara gidemiyorsam bir şey diyemiyorum. 1 saatten fazla oldu halen bekliyorum. Yağmur yağıyor diye alt yapı kapanıyorsa, büyükşehirliğin ne önemi var" dedi. Yaklaşık 25 dakikadır Aksaray Metro istasyonunda beklediğini söyleyen Ahmet Erol da, "Evimize gidemiyoruz. Yağış var dediler, o yüzden gidemiyoruz. Emniyet durağına yürüyeceğim" şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü:
---------------------
-Aksaray Metrosu
-Metronun girişinde bekleyenler
-Görevlilerin yolcuları yönlendirmesi
-Genel ve detaylar
-Seydi Ak ile röportaj
-Ahmet Erol ile röportaj
Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Yunan psikopos: Yangın, Çipras ateist olduğu için çıktı
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!
Ünlü milyonere 'seks tarikatı' suçlaması
Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı
Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...
Bunları biliyor musunuz?
İçinden çıkanlar şoke etti! Pitonun midesindeki şişliği görünce müdahale ettiler ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum