Özgür Deniz KAYA - İstanbul DHA - İSTANBUL'da dün su baskını nedeniyle yapılamayan metro seferleri normale döndü.

Topkapı metro istasyonunu su basması nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durmuştu. Çalışmalar gece boyunca sürdü. Seferler sabah saatlerinden itibaren normal olarak yapılmaya başlandı. Metro İstanbul tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "M1 Havalimanı - Yenikapı Hattımızda çalışmalar tamamlanmış olup, tüm hatlarımızla birlikte güne seferlerimiz normal olarak başlayacaktır" denildi.

