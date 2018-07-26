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Metro seferleri normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 08:51 | Son Güncelleme

Özgür Deniz KAYA - İstanbul DHA - İSTANBUL'da dün su baskını nedeniyle yapılamayan metro seferleri normale döndü.

Özgür Deniz KAYA - İstanbul DHA - İSTANBUL'da dün su baskını nedeniyle yapılamayan metro seferleri normale döndü.

Topkapı metro istasyonunu su basması nedeniyle Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler durmuştu. Çalışmalar gece boyunca sürdü. Seferler sabah saatlerinden itibaren normal olarak yapılmaya başlandı. Metro İstanbul tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "M1 Havalimanı - Yenikapı Hattımızda çalışmalar tamamlanmış olup, tüm hatlarımızla birlikte güne seferlerimiz normal olarak başlayacaktır" denildi.

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