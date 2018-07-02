Metro, Sincan'dan Kızılay'a aktarmasız gidecek

Keçiören-Kızılay metrosuyla ilgili, inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Tuna, "İnşallah o da Kızılay'a kadar uzandığı zaman Keçiören metrosu da daha verimli bir hale gelmiş olacak. Şu anda yine aktarma vesaire gibi durumları var, dolayısıyla adım adım bu da gerçekleşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Tuna, yeni metro hatları ve Ankaray'ın uzatılmasına ilişkin kararın hükümet programına dahil edildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Birincisi Siteler'den Kuyubaşı'na, Gar-Siteler-Kuyubaşı hattı yeni metro hattı, artı bu yeni Etlik Hastanesi'nden Forum Ankara'ya kadar olan bir metro hattı, bunlar da programa girdi. İnşallah bunların da proje ve inşaatlarıyla ilgili olarak da çalışmalar devam ediyor. Bunların da kısa süre içerisinde projeleri tamamlanıp inşaatı başlarsa Ankara'da raylı sistem noktasında da ciddi bir rahatlama olacak. Yine Ankaray'ın Dikimevi'nden Mamak tarafına Ankaray'ın uzatılması, bir de Söğütözü'nden ODTÜ'ye Ankaray'ın uzatılması... Bunlar da hükümet programına dahil edildi."

Ankara'da ulaşım ve altyapının vatandaşın öncelikli talebi olduğunu bildiren Tuna, "Ankara'daki raylı sistemleri yaygınlaştırarak ulaşım noktasında ciddi bir rahatlama olacak. Her şeye rağmen nüfusuna oranla dünyadaki şehirlere baktığımız zaman Ankara'nın ulaşımda ciddi bir problemi yok diyebilirsiniz ama yine de Ankara'nın nüfus artış hızı yüksek, nüfus artıyor ve yeni ihtiyaçlar oluşuyor. Ankara'nın ulaşım problemi yok diyemeyiz. Daha rahat olması için yeni raylı sistemlerle Ankara'nın ulaşımının rahatlaması gerekiyor. Karayolu da bulvarlar da yapacağız ama esas bu toplu taşımada raylı sistemlerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.