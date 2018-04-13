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Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci (48), uyumak için girdiği bagajda ölü bulundu.

Metro Turizm otobüsünde şok! Bagajda ölü bulundu

İstanbul-Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci, dün gece Afyonkarahisar'da mola verdi. Değirmenci, burada direksiyonu yardımcı şoföre teslim ederek otobüsün bagajında istirahate çekildi. Otobüs saat 04.30 sıralarında Burdur Otogarı'na girdi. Yolcuların inmesinden sonra otobüsteki görevli Yakup Değirmenci'yi uyandırmak isteyince hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Değirmenci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Değirmenci'nin cansız bedeni Burdur Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Değirmenci'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonunda belirlenecek.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
metro turizm Antalya Afyonkarahisar

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
hele mynete bak hele,, başka firma olunca resmi buzlarsın,, isim vermessin,, koca metro turizm diye başlık atmışş,, hele yalaka mynete bak hele
Bu metro trizimde Adana gibi bütün pislik olaylar ne varsa cıkıyo
adana s2sin seni
adanalının şırdanını yemeden duramıyosunuZ????
yine metro turizm hiç şaşırmadık .
yine metro...
ani olumlerin hepsinin nedeni Uyku Apnesidir,Allah Rahmet Eylesin
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