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METRO VE MARMARAY'DA BAŞBAKAN SÜRPRİZİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 19:09 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Başbakan Binali Yıldırım, Marmaray ve metroyu kullanarak Anadolu Yakası'nda Avrupa Yakası'na geçti.

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Marmaray ve metroyu kullanarak Anadolu Yakası'nda Avrupa Yakası'na geçti. Yolcular, Başbakan Yıldırım'ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İşadamı Erdoğan Demirören'in cenazesine metro ve Marmaray'ı kullanarak gitti. Tuzla'daki konutundan ayrılan Yıldırım, Kartal Metro İstasyonu'na geldi. Gişelerden İstanbulkart'ı okutarak metroya binen Yıldırım'a, yolcular yoğun ilgi gösterdi. Başbakan yolcularla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrılık Çeşme durağında metrodan inen Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olduğu dönemde açılış yapılan Marmaray'a geçti. Yıldırım, Başbakan olarak ilk kez Marmaray'ı kullandı. Başbakan Yıldırım, yolcular ile sohbetinde projeyi nasıl hayata geçirdiklerini anlattı.

“İSTANBULLU VATANDAŞLARIMIZ İLE SOHBET ETME İMKANI BULDUK"

Yıldırım, yolculuk esnasında yaptığı açıklamada, “Emek verip yaptığımız bu güzel ulaşım araçlarına binme fırsatımız oldu. Bu bizim için büyük bir mutluluk. İstanbullu vatandaşlarımız ile sohbet etme imkanı bulduk. Bugün Türkiye'nin her yerinde ve İstanbul'da büyük projelerin altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bizim imzamız var. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Ovit Tüneli, bölünmüş yollar, şehir hastaneleri ve dünyanın en büyük havalimanı… Saymakla bitmez" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın Kartal'da başlayan yolculuk Yenikapı'da sona erdi. Yıldırım, buradan ayrılarak Fatih Camii'ne hareket etti. Başbakan Yıldırım'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti.

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