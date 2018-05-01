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Metrobüs durağında facia! Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 10:58 | Son Güncelleme

Esenyurt Saadetdere metrobüs durağına kaçak olarak girmeye çalışan Suriyeli bir çocuğa metrobüs çarptı. Suriyeli çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.

Feci kaza saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Metrobüs durağında Suriye bir çocuğa metrobüs çarptı.

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Metrobüsün altında kalan 10 yaşlarındaki çocuk hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Metrobüs Esenyurt saadetdere Kaza

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
allah kimseyi yoklukla sınamasın:(
sonunda böyle bişey olacağı belliydi bu çocuklar çok tehlikeli kaç kişinin hayatınıda tehlikeye atıyorlar
Zabıta ekmeğinin peşinde koşanların peşine düşeceğine, şu çocuklara böyle şeyler yapmasına izin vermemesi lazımdı. o çocuk engellenseydi görevliler tarafından hayatta olucaktı. Görevli gafleti var resmen
ben anlamıyorum metrobüs durağındaki güvenlikler ne iş yapıyorlar kardeşim izin vermesinler böyle kazalarda olmaz şimdi o metrobüs şöförünün suçu ne ben anlamış değilim
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