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Metrobüs durağında korkunç olay! Çocukların yanında bayıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 09:13 | Son Güncelleme

İstanbul Mecidiyeköy'deki Metrobüs durağında, akşam saatlerinde evli bir çift uyuşturucunun etkisiyle baygınlık geçirdi. Vatandaşların durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine çifte müdahale edildi.

Metrobüs durağında korkunç olay! Çocukların yanında bayıldılar

İstanbul Mecidiyeköy durağında, akşam iş çıkışı saatlerinde metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar korkunç olaya tanıklık ettiler.

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Posta'da yer alan habere göre, Metrobüs istasyonunda evli bir çift kullandıkları uyuşturucu madde etkisiyle baygınlık geçirdi.

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ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Peronda aniden baygınlık geçiren çiftin çocukları da beraberlerinde bulunurken olay yerine gelen sağlık ekiplerince çift hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Metrobüs Mecidiyeköy uyuşturucu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bebeğin hatırına bu çifte derhal rehabilitasyon desteği verilmelidir. Her türlü Uyuşturucuya hayır! Sağlam vücut sağlam kafada olur.
Allah sizi islah etsin. Kendinize acımıyorsunuz o yavrularadamı acımıyosunuz
aile bakanlığı o ailenin çocuğunu bundan sonra takibe alsın çünkü bebeklerini riske atan ebeveyn degildir
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