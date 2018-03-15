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Metrobüs durağında tinerci dehşeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 08:37 | Son Güncelleme

Üniversiteden yeni mezun olan 24 yaşındaki Gürkan Aras, Beylikdüzü’nde iş görüşmesine gittiği bir holdingle anlaştı. İşe girmenin mutluluğuyla evine dönen genç, Sefaköy metrobüs durağında önünü kesen tinerciler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Metrobüs durağında tinerci dehşeti!

İstanbul sokaklarında terör estiren tinerciler, pırıl pırıl bir genci hayalleriyle birlikte katletti. Sefaköy'de metrobüs durağında tinercilerin bıçaklı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki Gürkan Aras hayatını kaybetti.

Aras'ın üniversiteden yeni mezun olduğu ve iş görüşmesinden döndüğü öğrenildi. Trajik olay pazartesi akşamı Sefaköy metrobüs durağında meydana geldi. Gürkan Aras özel bir üniversitenin ekonomi bölümünden yeni mezun olmuştu. Aras olay günü Beylikdüzü'nde bulunan bir holdinge iş görüşmesine gitti.

DURAKTA SALDIRDILAR

Sabah'ta yer alan habere göre, olumlu geçen görüşmede işe kabul edilen Gürkan, bir sonraki pazartesi mesaiye başlamak üzere anlaşarak iş yerinden ayrıldı. Mutlu haberi ailesiyle paylaşmak isteyen genç adam, evine gitmek için Beylikdüzü'nden metrobüse bindi, Sefaköy durağında indi. Metrobüsten indiği sırada durakta önünü tinerciler kesti. Tinerciler ile Gürkan Aras arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada bir tinerci tarafından bıçaklanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR KAYIP

Saldırganlar ise kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis katili her yerde aranıyor. Ailenin tek erkek çocuğu olan Aras'ın iki de kız kardeşi olduğu öğrenildi. Gürkan Aras, gözyaşları arasında Tuzla Şifa Mahallesi mezarlığında defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Metrobüs Beylikdüzü Sefaköy cinayet

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
ne zaman gönül rahatlığı ve güvenle insanlar dışarıya çıkabilecek her yer kabus gibi daha kaç kişinin ocağı sönecek Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar dilerim
@filiz_ilhan_12 12 eylul 1980 den çok beter olduk
Saldırganlar kayıp..! ulan yakalansalar nolcak iki gün yatıp çikacaklar.. ülkede adaletmi var... yazik gunag deilmi bu gence... şuna bak ya ne emeklerle yetistir okut büyüt tinetci gelsin öldursün... Allah rahmet etsin aileaine sabir versin.. yazık hemde cok yazık
@8477 öyle kolay değıl yakalanır
tinere karşıyız bayerne aşığız
Kadıköy’de metrobüsten indiğimde polis olan bir tanıdığımı gördüm, gbt yapıyorlardı ayrıca bir haftada üç kere kontrolden geçtim hemde en yoğun saate, dedimki neden daha tenha olan fikirtepede akşam gelmiyorsunuz millet bir birini kesiyor uyuşturucu gırla. Abi dedi üstekiler böyle istiyor müdürler yalakalık olarak bilmem kaç kişi kontrolden geçirildi desin taklasını atsın kalabalık halkta bizi sahada görsün polis çalışıyor desin siyaside desteğini sağlasın. Yani icraat yok hangi gbt kontrolünde terörist yakalanırki zaten dedi
ulan her terde taciz tecavüz vahşet cinayet... neler oluyor biri buna el atsın artık
SOKAKLARDAN KÖPEKLERİ TOPLAYACAKLARINA BÖYLE TİNERCİ DİLENCİ TAYFALARINI TOPLAYIP İTLAF ETSİNLER
kesin besiktaslidir dun geceyi hazmedememistir:)
her durakta bekleyen güvenlik görevlileri kulübede oturmak için maaş alıyorlar sanırım. bu tip tehlikeli insanların yanına bile yanaşmayıp turnikeden geçmesine göz yumarak metrobüs kalabalığının içine gizmesine izin veriyorlar.
chp nin özgürlükleri bu olsa gerek tecavüz alkol uyuşturucu chp nin işlediği özgürlük
COK NET BUNLARIN KOKUNU KAZIYACAKSIN KOKTEN TEMIZLIK
hep diyoruz,bir tinerci size saldırmadan ilk hamleyi siz yapın.düşen tinerci kalkamaz.siz öleceğinize o ölsün
texas mı vahşi batı mı belli değil.. heryer polis ama ne hikmetse halkı değil siyasetçileri koruyorlar
tiner almak için zorla para istiyorlar...utan ey ülkemin yargısı utan...
sokaklar tinerci dolu. ellerinde baliyle geziyorlar. çokmu zormu bu gözü dönmüş seri katillere önlem almak:?? daha kaç eve ateş düşecek. kaç ocak sönecek.. devletin büyük ayıbıdır...asıl bana kalsa önlemi basit nerde tinerci görsem kafasına sıkarım .. çünkü ne topluma nede ülkeye bir faydaları yok..
yaa artık yanımızdan geçenlerden korkar olduk güvenliğimizi kim sağlıcak daha 24 yaşında yaa içim yandı pisi pisine gitti allah rahmet eylesin allah ailesine sabır versin:(
Cevap : bu ülkede hiçbirzaman!! 35 yasımdayım bu yaşıma kadar bu ülkede ne teröristi ne tinercisi ne cahili ne trajikomik ölümleri vs vs eksik olmadı!!Allah rahmet eylesin gence Ailesinede sabırlar versin..
bunalrın üzerine tiner döküp yakacaksın
millet sosyal medyada akşama kadar geyik yapacağına etrafta olup biteni paylaşsa yetkili makamlara en azından bu tarz olaylar olmaz kaç zamandır bekliyordum böyle bir olay zira metrobüs yapıldığından beri durakta gündüz hariç bir tane güvenlik yok gündüz duran zaten gişeye bakıyor kendine hayrı yok gece son 2 yıldır tineciler mesaiye çıkıyor resmen mecidiyeköy durağına gidin akşam saat 10 dan sonra full tinerci durakta bekleyenlerden para istiyorlar metrobüse binip ordada para istiyorlar sonra 3-5 durak sonra inip ordada para istiyorlar yani bu pislikler geceyi bekliyor adeta
Nasıl bir ülkede yasıyoruz hala çözemedim Bu çocugun günahı neydi? genç yasta hayelleri ile arkasında aglıyan sevdikleri ile bu dünyadan gitti Hemde hiç uruna buna engel olaçak bir kanun ne zaman çıkacak ülkemizde Elinde suç unsuru olan Silah kesiçi deliçi alet olan kişi polisin rahat bir sekilde vurma yetkisi Adamlar ellerinde Sehir içinde polisin yanında milleti tehdit ediyor saldırıyor Ama bizim polis çekip vurmuyor 5.10 tane iti vurup öldürürse Bu devlet bu suçtan bakın eline bıçak alıp gezebileceklermi Garibin anası niye aglıyor Serin anası aglasın nede olsa malının ne oldugunu biliyor
ALLAH RAHMET EYLESİN EVLADIMIZA.Kendi evladım gibi gözyaşı döküyorum bunları okuyunca. 3 lise öğrencisi KULLANDIKLARI UYUŞTUIRUCU MADDEDEN KOMAYA GİRDİ,GENÇLERİMİZ UYUŞTURUCU BATAKLIĞINDA. Devleti idare edenler ise koltuk sevdasındalar. Yazıklar olsun onlara o makamlar.
bol kesden atan havalara gıren bakan fııli olarak ne ış yapar sadece horozlanırmı polis nerede ya ortak yada korkak başıboş
ülkede devriye gezen polis yok olay biter gelirler tiyatro seyreder gibi seyrederler çiftliklerine geri giderler iç işleri bukadar polisi neresine tıkıyor
Şu adii pislikleri toplayıp kadavra olarak kullandıracaksın,en azından tüm insanlığa bir faydaları olsun.
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