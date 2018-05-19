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Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:06 | Son Güncelleme

Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, hayata geçirdikleri ‘Yeşil Dedektör’ uygulamasıyla sigara içilmesi yasak alanlarda yapılacak ihlallerin önüne geçmek istediklerini belirtti. Uygulamayla metrobüs duraklarında da sigara içenler ‘Yeşil Dedektör’e yakalanacak.

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, sigara bağımlılığı, yasaklar ve ‘Yeşil Dedektör’ uygulaması hakkında bilgi verdi. Yılmaz, kimyasal bağımlılıkların en problemlisi olarak sigarayı gördüklerini ve bir yılda sigaradan kaynaklı sağlık sorunlarıyla 100 bin kişini hayatını kaybettiğini söyledi. Elektronik sigara ve nargile türlerinin de sigara gibi kapalı alanlarda yasak olduğunun altını çizen Yılmaz, sigarada uygulanan yasakların bu ürünler üzerinde de keskin bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Elektronik sigaranın satışının bile yasak olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu konuda en büyük sıkıntının denetimlerde yaşandığını kaydetti.

UYGULAMAYLA İHBAR

Restoranlar, kafelerde hatta metrobüs istasyonlarında dahi kullanılan ‘Yeşil Dedektör’ uygulamasıyla sigara içilmeyen alanlarda yapılan ihlalleri kayıt altına alıp gerekli bildirimleri yaptıklarını söyleyen Savaş Yılmaz, Sağlık Bakanlığı’na giden yüzde 25 ile yüzde 30 arasında ihbarların bu uygulamayla yapıldığını söyledi. Yılmaz, “Türkiye’nin 2008 yılından sonra yasal anlamda kazandığı başarılara toplum olarak sahip çıkmamız lazım. Bu yüzden ‘Yeşil Dedektör’ diye bir mobil uygulama geliştirdik. Eğer bir kapalı alanda sigara ihlali görüyorsanız Yeşil Dedektör uygulamasıyla 3 tuşla ilgili yerlere ihbar edebiliyorsunuz ama buradan sonra ilgili denetim ve ekiplerin gerçekten bu denetimleri özveriyle yapması gerekiyor, yoksa bu kazanımları biz tek tek kaybetmeye başlarız. Restoranlarda, kafelerde, hatta metrobüs istasyonlarında bile bu ihlal bildirimini yapabilmeniz mümkün” dedi.

150 BİN KULLANICI

Uygulamaya ilginin çok yüksek olduğunu kaydeden Yılmaz şöyle devam etti: “Şu an 150 bin civarında indirme ve aktif kullanım var. Yeşil Dedektör üzerinden ilgili birimlere haber verilerek kanuni yaptırım yapılması sağlanıyor. Sigarayla ilgili kanuni yaptırımlar işletmeyi kapatma cezasına kadar gidebiliyor. Cezalar tamamen mevcut kanun çerçevesinde ‘Yeşil Dedektör’ün getirdiği bir yaptırım değil. Dedektör sadece bu ihbarları bildirim anlamında ve coğrafi analiz anlamında kolaylık sağlıyor” diye konuştu.

"RAMAZAN BÜYÜK BİR FIRSAT"

Yılmaz, ramazan ayında günün büyük bir çoğunluğunun oruçlu olarak geçirildiğini belirterek, “16-17 saat oruçlu kaldığımızı düşünürsek sigara içen bir kişinin bu sürede sigara içmediğini görüyoruz. Gerçekten bu çok büyük bir fırsat. Sigara özellikle kansere yol açma bakımından en üst sıralarda, dolayısıyla bu ramazan ayını herkesin bir fırsat olarak görüp, karar verip sigarayı bırakmalarını istiyoruz. Bizim bununla ilgili destekleyici uygulamalarımız da var; birakabilirsin.org sitemizden sigarayı bırakmakla ilgili kendine özgü bir program yapmasını sağlayan bazı enstrümanlarımız var” ifadelerini kullandı.

Habertürk

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Anahtar Kelimeler:
Metrobüs yeşil dedektör sigara

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
şaka olmalı, göz yuman zaten onlar . kimi kime şikayet edecegiz
göz yuman zaten onlar, kime kimi şikayet edeceğiz. bağımsız denetçiler gelsin
bakın kardeşim insanlara baskı yaptıkca bu oran artar baskıyı geçin.
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