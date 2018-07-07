Metrobüs kullanan yolcu sayısı geçen yıla göre 4 milyon arttı

Özgür Deniz KAYA-Cem DAĞISTANLI / İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi toplu ulaşım aracı metrobüsün, bu yılın ilk 6 ayında, 2017'nin aynı dönemine göre 4 milyon 148 bin 664 artarak 142 milyon 349 bin 777 kişi tarafından kullanıldığını açıkladı.

İstanbul'da Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında 44 istasyonuyla, 52 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren metrobüsün yolcu taşıma miktarı belli oldu. İBB'nin verilerine göre; 2017'nin ilk 6 ayında, 138 milyon 201 bin 113 kişi tarafından kullanılan metrobüs, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 4 milyon 148 bin 664 artarak 142 milyon 349 bin 777 yolcu tarafından tercih edildi.

EN BÜYÜK ARTIŞ OCAK AYINDA YAŞANDI

Bu yılın ilk 6 ayındaki yolcu sayısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük bir artış gerçekleşti. Metrobüsü bu yıl Ocak ayında 23 milyon 384 bin 79, Şubat ayında 22 milyon 303 bin 61, Mart ayında 25 milyon 666 bin 229, Nisan ayında 25 milyon 241 bin 627, Mayıs ayında 24 milyon 533 bin 116 ve Haziran ayında 21 milyon 221 bin 665 kişi tercih etti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre en büyük artış ise yüzde 8,50 ile Ocak ayında gerçekleşti. Onu yüzde 5,54 ile Nisan ve yüzde 3,16 ile Haziran ayları izledi. Yolcu sayısındaki en az artış ise yüzde 0,03 ile Mayıs ayında yaşandı.