Metrobüs yolunda kaza

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta metrobüsün altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Saadetdere Metrobüs Durağı'nda metrobüs, 8-10 yaşlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek çocuğa çarptı. Suriyeli olduğu belirtilen çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çocuğun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayın ardından metrobüs sürücüsü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksaklıklar yaşandı.
Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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