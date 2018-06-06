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Metrobüste en ilginç kavga! Cep telefonuyla görüntülendi: Üstüne kusarım senin

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:00 | Son Güncelleme

Metrobüste tarihin belki de en ilginç kavgası yaşandı. Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde iki kadının kavga ettiği görülüyor. Sosyal medyada hızla yayılan videoda, ne için tartıştıkları bilinmeyen kadınlardan biri diğerine 'senin üzerine kusarım'diyerek parmağını ağzına götürüp öğürüyor.

Metrobüsteki ilginç kavga sosyal medyayı salladı. Metrobüsteki bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde iki yolcunun kavga ettiği görülürken, taraflardan birinin söylediği sözler duyanları hayrete düşürdü.

'SENİN ÜSTÜNE KUSARIM'

Görüntülerde ayakta duran kadın yolcu oturan bir kadınla tartışıyor. Ayakta duran kadın bir anda ‘senin üstüne kusarım’ deyip parmağını ağzına götürüyor.

metrobus kavga

Tartıştığı kadının üzerine eğilerek öğüren kadın daha sonra uzaklaşıyor.

metrobus kusma kavgası

'EVET MANYAĞIM'

Bu hareketin üzerine karşı taraftan ‘manyak mısın sen’ yanıtını alan kadın ‘evet manyağım’ deyip oradan uzaklaşıyor.

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