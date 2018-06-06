Metrobüste en ilginç kavga! Cep telefonuyla görüntülendi: Üstüne kusarım senin

Metrobüsteki ilginç kavga sosyal medyayı salladı. Metrobüsteki bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde iki yolcunun kavga ettiği görülürken, taraflardan birinin söylediği sözler duyanları hayrete düşürdü.

'SENİN ÜSTÜNE KUSARIM'



Görüntülerde ayakta duran kadın yolcu oturan bir kadınla tartışıyor. Ayakta duran kadın bir anda ‘senin üstüne kusarım’ deyip parmağını ağzına götürüyor.

Tartıştığı kadının üzerine eğilerek öğüren kadın daha sonra uzaklaşıyor.

'EVET MANYAĞIM'



Bu hareketin üzerine karşı taraftan ‘manyak mısın sen’ yanıtını alan kadın ‘evet manyağım’ deyip oradan uzaklaşıyor.

