Metrobüste kadınların koltuk kavgası! Üzerine oturdu

Sefaköy'den Mecidiyeköy istikametine ilerleyen metrobüste, iki kadının koltuk tartışması ilginç görüntülere sahne oldu.

45 dakika metrobüs bekledikten sonra, gelen otobüsteki boş koltuğa tam oturmak üzereyken yerine başka bir kadın yolcunun oturduğunu söyleyen ve ayağında problem olduğunu belirten ayaktaki yolcu, oturan yolcuya defalarca koltuktan kalkmasını söyleyip, kollarından çekiştirdi.

Koltuktaki yolcu yerinden kalkmayınca da, durumu protesto etmek için o yolcunun kucağına oturdu.

