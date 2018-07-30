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Metrobüste kadınların koltuk kavgası! Üzerine oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 08:06 | Son Güncelleme

İstanbul'da metrobüs, bu kez iki kadının ilginç kavgasına sahne oldu. Boş koltuğa tam oturmak üzereyken yerine başka bir kadın yolcunun oturduğunu söyleyen kadın, koltuktan kalkmayan diğer kadının kucağına oturdu.

Sefaköy'den Mecidiyeköy istikametine ilerleyen metrobüste, iki kadının koltuk tartışması ilginç görüntülere sahne oldu.

45 dakika metrobüs bekledikten sonra, gelen otobüsteki boş koltuğa tam oturmak üzereyken yerine başka bir kadın yolcunun oturduğunu söyleyen ve ayağında problem olduğunu belirten ayaktaki yolcu, oturan yolcuya defalarca koltuktan kalkmasını söyleyip, kollarından çekiştirdi.

Koltuktaki yolcu yerinden kalkmayınca da, durumu protesto etmek için o yolcunun kucağına oturdu.

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Metrobüs kavga kadın yolcu

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