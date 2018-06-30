 METROBÜSTE YKS YOĞUNLUĞU

Hbaer-Kamera: Cem DAĞISTANLI - İSTANBUL DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 'nın da etkisiyle bugün metrobüste yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sınav nedeniyle öğrencilerin ve görevlilerin toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabileceğini açıklamıştı. Sınava giden öğrenciler sabah saatlerinde metrobüs duraklarında ve araçlarda yoğunluk oluşturdu. Benzer yoğunluk sına sonrası da yaşandı. Avcılar, Bahçelievler, Cevizlibağ başta olmak üzere metrobüs duraklarında ve üst geçitlerde kuyruklar oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Araçlardaki yoğunluk
-Metrobüse binenler
-Üst geçitlerdeki yoğunluk
-Detaylar
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