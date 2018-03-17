İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden Metro İstanbul'un düzenlediği, "Çanakkale'den Afrin'e Mektup Var" etkinliği kapsamında Yenikapı metro istasyonunda, "18 Mart Çanakkale Zaferi Anısına Cepheden Asker Mektupları ve Çanakkale Sergisi" açıldı.

Sergide, Çanakkale'deki mücadelenin kahramanları olan "kınalı kuzular"ın ailelerine ve sevdiklerine gönderdiği mektupların yanı sıra, Afrin'de aynı ruhla mücadele eden Mehmetçiklerin vasiyetleri ve onlara yazılan mektuplar yer aldı.

Yenikapı metro istasyonunda, 5 Nisan'a kadar gezilebilecek serginin yanı sıra, siperler, Çanakkale cephesinden toplar, top mermileri, tüfekler gibi objelerin yer aldığı plato oluşturuldu.

Etkinlikte, Çanakkale Cephesi'nde mücadele eden kahramanlara dağıtılan bir öğün yemek olan üzüm hoşafı ve arpa ekmeği de yolculara ikram edildi.

Ayrıca, etkinlik çerçevesinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunan Mehmetçikler için mektup yazılabilecek bir alan oluşturuldu. Burada yazılacak mektupların Afrin'e ulaştırılacağı belirtildi.

Programa Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.