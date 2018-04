Metroda ikinci indirim müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, metro ulaşımına ikinci indirimi de yapacaklarının müjdesini verdi.

Uludağ Üniversitesi Maliye Topluluğu’nun organize ettiği ’20. Yılında Maliye Günleri’ kapsamında düzenlenen seminere Başkan Aktaş konuşmacı olarak katıldı. Üniversiteye metroya binerek giden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yolculuk boyunca vatandaşlarla sohbet etti. hayat tecrübelerini gençlerle paylaşan Başkan Aktaş, belediyecilik ve Bursa hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Kendisinin de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olduğunu hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden ve üniversitelerinden birisinde okuduklarını, bu avantajı gençlerin kullanması gerektiğini dile getirdi. Tecrübenin çok özel ve pahalı olduğunu, insanın tecrübe için maddi ve manevi birçok fedakarlıkta bulunduğunu söyleyen Başkan Aktaş, öğrencilerden ‘tecrübeli biriyle bir araya geldiklerinde’ istifade etmelerini istedi. Konuşmasında üniversitelerden mezun olmanın yanında öğrencilerin kendilerini geliştirmesinin önemine de değinen Başkan Aktaş, "Okurken kesinlikle moral ve motivasyonunuzu bozmayın. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan biri, birçok alanda iş bulma imkanına sahiptir. Kimin ne söylediği önemli değildir. Sizlerin ne hissettiği önemlidir. Bu ülkenin ve bu ülke üzerinden dünyanın akıllı insanlara ihtiyacı var. Okurken bir hedefiniz, okul sonrası için fikriniz olsun. Kolunuza mümkün olduğu kadar çok altın bilezik takın. Türkiye, özel ve güzel bir ülkedir. Artık büyük şirketler finans danışmanlarına, mali müşavirlere ihtiyaç duyuyor. Kendinize bu noktada kariyer planlaması yapın" dedi.

Asıl üniversitenin, okuldan sonra başladığını belirten Başkan Alinur Aktaş, diplomanın yanında donanımlı hale gelmenin de büyük önem taşıdığını ifade etti. Üniversite yıllarında çalışmaya başlamanın büyük faydasını gördüğünü belirten Başkan Aktaş, gençlere de bu yönde tavsiyelerde bulundu. Belediye başkanlığı ve milletvekilliğinin bir meslek olmadığını, her siyasetçinin de bir mesleği bulunduğunu söyleyen Aktaş, "Siyasetten önce mesleğinizde başarılı olmalısınız. Siyasette önemli olan, görev bitince iyi anılmaktır. Belediyecilik ciddi fedakarlık isteyen ciddi bir iştir. Artık belediyecilik, doğumdan ölüme kadar hayatın her alanına dokunuyor" diye konuştu.

"Öğrencilere indirim müjdesi"

"Metro ulaşımında bir indirim yaptık. Önümüzdeki aylarda ikinci bir indirim daha yapacağız" diyerek öğrencilere ulaşım konusunda müjde veren Başkan Aktaş, kendisine sorulan soruları cevapladı. Bursa’nın İller Bankası’na borcu bulunduğunu ancak Türkiye’nin en borçlu şehrinin İstanbul olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, her belediyenin borcu olabileceğini, önemli olanın sürdürülebilirlik olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin 2032’ye kadar borcu bulunduğunu, borçların yüzde 60’ının ise 2018 ile 2020 yılları arasını kapsadığını hatırlatan Aktaş, "Bizim kısa vadeli bir açmazımız var. Finansman sağlamak belediyeler için sıkıntı değildir. Bu işin farklı yolları var. Bunlar Bursa gibi bir şehir için önemli borçlar değildir. Belediyelere merkezi bütçeden belirli pay geliyor. Belediye olarak size gelir getirecek kaynakları da oluşturmanız gerekiyor. Zaten son yıllarda belediyelere merkezden gelen paylar artırıldı" şeklinde konuştu.

Görükle’de ikinci bir gençlik merkezinin Eylül ayından itibaren faaliyete geçirileceğini açıklayan Başkan Aktaş, gençlerin ihtiyaçlarına cevap veren ve kendilerini geliştirmelerine fırsat sunan yeni bir merkezin daha açılacağın vurguladı.