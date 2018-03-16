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Metroda kadına saldırı iddiası; şüpheli adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:42 | Son Güncelleme

Kadıköy'de bir kadına sözlü saldırıda bulunarak tükürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cengiz ÇOBAN-Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) Kadıköy'de bir kadına sözlü saldırıda bulunarak tükürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Bostancı Metro Durağı'nda meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan Atınç M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevkedilen Atınç M., adliyeye girereken basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

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