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Metroda saldırıya uğrayan başörtülü kadının kocası konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 17:21 | Son Güncelleme

Kadıköy Bostancı Metro İstasyonunda saldırıya uğrayan başörtülü kadının eşi Ömer Pehlivan,“Sanki gören memleketi bunun gibiler kurtardı zannediyor.

Kadıköy Bostancı Metro İstasyonunda saldırıya uğrayan başörtülü kadının eşi Ömer Pehlivan,“Sanki gören memleketi bunun gibiler kurtardı zannediyor. Bilmiyor ki bu 15 Temmuz’ da Cevizli’de topçu taburunun önünde tanklar çıkmasın diye önüne eğilen bir ailenin şahsiyetine bu lafı söylüyor. Kimse kimsenin yaşam tarzına,hayatına,kulağında ki küpesine,bacağındaki eteğine, üzerindeki çarşafa, başındaki başörtüye kimsenin karışmaya hakkı yoktur” dedi.
Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Bostancı Metro İstasyonunda bir başörtülü kadın A.M isimli bir şahsın sözlü ve tükürüklü saldırısına uğramıştı . AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın öncülüğünde saldırı olayın gerçekleştiği yerde protesto edildi. Basın açıklamasına saldırıya uğrayan başörtülü kadının kocası Ömer Pehlivan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kadıköy İlçe Başkanı Av.İsa Mesih Şahin ve çok sayıda kadın katıldı.
Burada bir açıklama yapan saldırıya uğrayan kadının eşi Ömer Pehlivan,“Bilmiyor ki 15 Temmuz’ da Cevizli’de topçu taburunun önünde tanklar çıkmasın diye önüne eğilen bir ailenin şahsiyetine bu lafı söylüyor”diyerek eşinin yaşadığı duruma tepki gösterdi. Daha sonra da başörtülü kadınlara ve eşlerine seslenerek,”saldırı olur,tekme tokat giriş olur kimse korkmasın devlet vatandaşının her zaman arkasındadır. Cesaretli olun kimseye boyun eğmeyin” dedi.
“Sanki gören memleketi bunun gibiler kurtardı zannediyor”
Kadıköy Bostancı’da metro istasyonunda A.M isimli şahsın saldırısına uğrayan başörtülü kadının kocası Ömer Pehlivan,“Eşim sabah işe giderken, metroya iniyor asansöre binmek istiyor. Yukarıdan aşağıya inen ikinci şahıs çıkıyor bunun karşısında bekliyor. Asansöre girdi girmedi arkasından tükürüğü basıyor. Sizin gibi yobazların yüzünden bu memleket bu halde diyor. Sanki gören memleketi bunun gibiler kurtardı zannediyor. Bilmiyor ki bu 15 Temmuz’ da Cevizli’de topçu taburunun önünde tanklar çıkmasın diye önüne eğilen bir ailenin şahsiyetine bu lafı söylüyor. Millet gittikten sonra hanım o hışımla asansörün içine giriyor. Düğmeye basar basmaz hıncını alamıyor her halde iki adım geri atıyor hamle yapıyor. Demek ki orada biraz şey olsa tekme tokat girecek kadıncağıza” ifadelerini kullandı.

“Cesaretli olun kimseye boyun eğmeyin”
Başörtülü kadınlara ve eşlerine seslenen Pehlivan,“O esnadan sonra Bostancı Karakoluna gittik. Amirlerimiz sağ olsun ilgilendiler. İlk günden beri hem avukatımız, hem Kadıköy ilçe başkanımız akşamı eve geldi. Ertesi günü hanımın yanına kadın kolları başkanımız Neslihan hanım geldi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah’ın kılıcı keskindir adalet konusunda. Bu ülke şahıs olarak kimseye ait değil. Burada herkes özgürce istediği şekilde yaşayabilir. Kimse kimsenin yaşam tarzına,hayatına,kulağında ki küpesine,bacağındaki eteğine, üzerindeki çarşafa, başındaki başörtüye kimsenin karışmaya hakkı yoktur. Kapalı kardeşlerime eşlerine yalvarıyorum eğer ki burada mağdur olurlarsa tükürük olur, saldırı olur,tekme tokat giriş olur kimse korkmasın devlet vatandaşının her zaman arkasındadır. Cesaretli olun kimseye boyun eğmeyin” dedi.

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