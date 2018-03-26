HABER

METRONUN YÜRÜYEN MERDİVENİN ÇÖKME ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 02:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda 27 Şubat'ta meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı yürüyen merdivenin çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda 27 Şubat'ta meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı yürüyen merdivenin çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çok sayıda kişinin kazadan kıl payı kurtulduğu görülüyor.
Olay, 27 Şubat'ta İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Yürüyen merdivenlerin çökmesi sonucu bir kişi, oluşan boşluğa düşerek yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmaları sonucu kurtarılan Mehmet Ali Erik, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

SIKIŞMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR
Görüntülerde, çok sayıda kişinin çalışmayan yürüyen merdivenden aşağı doğru yürüdüğü görülürken, duran merdivenlerin aniden hareket etmesi üzerine birçok kişinin düştüğü görülüyor. Mehmet Ali Erik'in de boşluğa düşerek kaybolduğu kameraya yansıyor.

BİR SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU KURTARILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından Erik'i kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erik, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Kalabalık bir grubun çalışmayan merdivenden yürümesi
-Merdivenin bir anda hızla çalışması
-Yere düşenler
-Bir kişinin düşerek kaybolması

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Metin Hara'yı konuk eden Oylum Talu'nun zor anları!

Metin Hara'yı konuk eden Oylum Talu'nun zor anları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı: Kuzey Afrika'dan toz geliyor!

Meteoroloji uyardı: Kuzey Afrika'dan toz geliyor!

Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Tel Rıfat nerede, Tel Rıfat neden önemli? İşte Tel Rıfat'ın Suriye haritasındaki yeri

Tel Rıfat nerede, Tel Rıfat neden önemli? İşte Tel Rıfat'ın Suriye haritasındaki yeri

Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.