Metropolden beldeye okuryazarlık dönüşü

"Ailemle birlikte İstanbul'da yaşıyorum. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Keskin, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Gümeli'de okuma yazma kursu açmak istediklerini ancak öğretici olmadığı için açamadıklarını belirterek, beldedeki insanlara okuma yazma öğretir misin?' diye teklif etti. Hiç düşünmeden kabul ettim. İstanbul'da yaşayan biri olarak beldeme bu hizmeti vermek istedim. Böyle çok güzel oldu, ben de çalışmak istiyordum. Aynı köyden olduğum için akrabalarım ve komşularıma eğitim veriyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. İnşallah burada başarılı olurum. Eşim, çocuklarım İstanbul'da. Çocuklarıma dedeleri bakıyor. Şu anda 65 ile 95 yaşları arasındaki 5 kursiyere eğitim veriyorum. Gümeli yaylalara yakın olduğu için her yer yeşillik. Genelde derslerimizi temiz havada yapıyoruz. Ben 3 ay burada kalarak öğretebildiğim kadar çok insana okuma yazma öğretmek istiyorum."

İstanbul'da yaşadığını ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden teklif gelince hiç düşünmeden kabul ettiğini anlatan Tosun, şöyle konuştu:

- "Burada kurs açmakta sıkıntı yaşadık"

Alaplı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Keskin de "Alaplı'da okuma yazma bilmeyen kimse kalmasın" diyerek yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Alaplı'nın en uzak yerleşim alanlarından biri olan Gümeli'de, öğretmen bulmakta sıkıntı yaşadıklarını aktaran Keskin, "Çok dağlık olan bir yer. Burada kurs açmakta sıkıntı yaşadık ancak daha sonra bu köyde okumuş insanların varlığını araştırdık ve hocamız Zeliha hanımı İstanbul'da tespit ettik. Kendisinden rica ederek beldesinde okuma yazma öğretmeni olmasını rica ettik. O da teklifi kabul etti, 15 gündür kurslarımız devam ediyor. Şu anda yaşları 65 ile 95 arasında 5 kursiyerimiz var. Bu kursiyerlere Zeliha hanım evlerine giderek okuma yazma öğretiyor. Bu sayı önümüzdeki günlerde 15 kursiyerimize kadar çıkacak." diye konuştu.

Kursiyerlerden 65 yaşındaki Sabile Ateş de Tosun'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun. İstanbul'dan geldiği için teşekkür ediyorum. O bizim evladımız. Biz ondan, o bizden destek alarak okuma yazmaya devam ediyoruz." dedi.

