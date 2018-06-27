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Metropoller karbon emisyonunun başlıca kaynağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 18:36 | Son Güncelleme

Dünyada birim alanda en fazla karbon salınımı Seul'de tespit edilirken, hane başına düşen karbon ayak izi miktarının en yüksek olduğu kent Hong Kong oldu

Dünya'daki 13 bin kentin "karbon ayak izinin" incelendiği araştırma, büyük şehirlerin dünya çapında karbon salınımının en çok yoğunlaştığı yerler olduğunu ortaya koydu.

Sonuçları "Environmental Research Letters" dergisinde yayımlanan Küresel Kesitli Karbon Ayak İzi Modeli araştırması, dünyanın 189 ülkesindeki 13 bin kentin birim alandaki toplam ve hane başına karbon salınım miktarlarını karşılaştırdı.

Araştırmacılar dünyanın en büyük 100 metropolünün, dünya çapındaki karbon salınımının yüzde 18'ine sebep olduğunu belirledi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün dünyada birim alanda en fazla karbon salınımının görüldüğü şehir olduğu tespit edildi.

Çin'den Guangzu, Hong Kong, Şangay, ABD'den New York, Los Angeles, Chicago, Japonya'nın Tokyo, Suudi Arabistan'ın Riyad ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentleri ile Singapur sıralamada yer aldı.

Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul ise ilk 100 şehir arasında 26. sırada kendine yer buldu.
Hane başına düşen karbon ayak izi miktarının en yüksek olduğu şehirler arasında ise Çin'in Hong Kong bölgesi başı çekerken, BAE'nin Muhammed Bin Zeyd ve Abu Dabi kentleri ikinci ve üçüncü, Singapur dördüncü, Çin'in Hulun Buir kenti beşinci sırada yer aldı. Kuveyt'in El Ahmedi ve El Cehra, Katar'ın Doha ve Çin'in Hinggan ve Chifeng şehirleri hane başına en fazla karbon ayak izine sahip ilk 10 şehir oldu.

Öte yandan, ulusal düzeyde incelenen ülkelerin yaklaşık yarısındaki 3 büyük kentin, ulusal karbon ayak izinin dörtte birini oluşturduğu da tespit edildi.

Araştırmacılar karbon salınımını azaltmaya yönelik tedbirlerin kentsel alanlara yoğunlaşması halinde ciddi sonuç alınabileceğine dikkati çekti.

Metropol belediye yönetimlerinin, yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederek benzin ve motorinli araçları sınırlayıp fosil yakıtların tüketimini azaltabileceği vurgulandı.

Isınma, enerji tüketimi ve ulaşım faaliyetleri gibi insan aktiviteleriyle atmosfere yayılan karbon miktarı için "karbon ayak izi" tabiri kullanılıyor.

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"Environmental Research Letters" Guangzu Hong Kong karbon ayak izi Küresel Kesitli Karbon Ayak İzi Modeli araştırması Los Angeles New York Şangay’

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